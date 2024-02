Il y a seulement quelques années encore , l’iPhone n’était même pas dans le top 5 des, plus gros fabricants en Thaïlande. La situation est désormais bien différente pour Apple, qui se rapproche désormais du podium dans ce même pays. Les derniers chiffres publiés par Conterpoint indiquent qu’entre 2022 et 2023, Apple a gagné 3 points de Pdm en Thaïlande (soit une croissance de 26%), passant de 10 à 13% de parts de marché. Apple passe ainsi en un an de la 5ème à la 4ème place du marché thaïlandais, et surtout n’est plus qu’à un point de Pdm de Vivo (14% de Pdm) pour la troisième place. A noter qu’Apple est aussi le fabricant de smartphone à enregistrer la plus forte croissance dans le pays, et l’un des seuls avec une croissance à deux chiffres (avec Infinix).

La troisième place est donc en vue pour la firme de Cupertino, ce qui serait tout de même un exploit pour un fabricant d’appareils premium dans un pays où les smartphones d’entrée et de moyen de gammes ont longtemps régné sans partage sur le marché mobile. Tout reposera donc sur la capacité d’Apple de maintenir ce même rythme de marche en 2024.