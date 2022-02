L'app Assistance Apple ajoute les prix pour les réparations

Apple propose aujourd’hui une mise à jour de son application Assistance Apple qui ajoute les prix pour les réparations des iPhone, iPad, Mac et d’autres produits.

Les prix des réparations apparaissent dans l’application Assistance Apple

Ouvrez l’application Assistance Apple, sélectionnez votre iPhone ou un autre appareil puis choisissez « Réparations et dommages physiques ». Une liste apparait, il suffit de choisir votre problème. Apple propose les estimations de prix pour les réparations communes, comme un écran fissuré. Dans le cas d’un iPhone XS, l’application affiche que le coût estimé est de 299 euros pour faire un remplacement d’écran. Bien évidemment, le prix varie selon votre modèle.

Si la réparation vous convient, vous pouvez toucher « Rechercher les centres agréés ». Vous aurez la liste des Apple Store et centres agréés Apple à proximité pour les réparations. Il ne vous reste plus qu’à prendre un rendez-vous pour apporter votre appareil et effectuer la réparation.

En outre, la mise à jour de l’application vous permet de décrire le problème rencontré avec vos propres mots. Cela facilite la découverte d’une aide appropriée. C’était déjà possible auparavant, mais uniquement après avoir choisi une réparation. Maintenant, vous pouvez écrire avant.

L’application Assistance Apple est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store pour iPhone et iPad. Comme le nom l’indique, elle vous permet d’avoir une assistance pour vos produits.