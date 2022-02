AIA Health, une compagnie d’assurance australienne, a intégré depuis 2020 l’Apple Watch dans l’un de ses contrats d’assurance baptisé Vitality. 1198 personnes ont souscris à ce contrat… dont les résultats semblent à priori spectaculaires, ainsi que l’affirme AIA Health dans un communiqué : « En comparant l’activité physique en 2019 et 2020 de ceux qui ont souscrit à l’Apple Watch Benefit d’AIA Vitality l’année dernière, nous avons constaté une augmentation de l’activité de 35% en moyenne d’une année sur l’autre. Le groupe d’âge avec l’amélioration la plus significative de l’activité physique était celui des 50 ans et plus, qui a vu une augmentation de 51% d’une année sur l’autre. »

Voilà qui pourrait presque servir de publicité indirecte pour la toquante d’Apple, mais il y a tout de même un petit élément à prendre en considération dans l’équation : Les membres d’AIA Health qui choisissaient de s’inscrire à Vitality recevaient une Apple Watch gratuite tant qu’ils continuaient à atteindre les objectifs de santé spécifiques qui leur étaient fixés. Forcément, ça motive un peu à faire des pompes… Il serait sans doute beaucoup plus intéressant de connaitre le gain d’activités pour les propriétaires d’Apple Watch « lambda ».