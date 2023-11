Le 4 mars 2020, Billy Smith, un habitant de l’Oklahoma, est victime d’un violent infarctus qui le laisse presque sur le carreau. Après une opération duc peur et un triple pontage, Billy Smith se retrouve en difficulté pour les choses les plus quotidiennes, et simplement marcher devient un effort. « Tout a changé. C’est en quelque sorte la pire et la meilleure chose qui me soit jamais arrivée », raconte Smith sur la chaine Fox 25. Dépité par sa situation, Billy Smith s’achète tout de même une Apple Watch afin de surveiller quotidiennement sa fréquence cardiaque. Très vite, le quasi invalide devient obsédé par le fait de clôturer chaque jour le cercle d’activité. D’efforts en efforts, de progrès en progrès, le survivant gagne en force et en endurance, au point de se sentir capable de s’inscrire à la prochaine épreuve de marathon du OKC Memorial 5K !

Billy Smith a partagé le récit de son incroyable « comme back » à l’occasion de la journée mondiale du diabète ce mardi 14 novembre, car en sus de ses soucis cardiaques, le revenant avait aussi fini par devenir diabétique : « J’étais comme une patate de canapé, je mangeais des aliments épouvantables et obstruais mes artères et je suis devenu diabétique en cours de route, diabète de type 2 », précise Smith. « Après avoir été actif, avoir appris à prendre soin de tout ça et à bouger, je ne prends plus de médicaments contre le diabète. Je ne suis plus considéré comme un type 2. » L’histoire de Billy Smith fait écho au récit de Judith Luebke, qui déclarait il y a quelques semaines que son Apple Watch lui avait sans doute sauvé la vie en détectant une fibrillation auriculaire, indice ici d’un diabète.