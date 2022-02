Depuis l’arrêt de l’accord de licence croisée, c’est la guerre ouverte entre Apple et Ericsson. Le californien reproche à la société suédoise d’avoir surfacturé ses brevets FRAND (brevets essentiels) lors de la renégociation tandis qu’Ericsson estime qu’Apple ne paye plus son dû sur les brevets 5G qu’il détient. Conséquence, Apple a attaqué Ericsson en justice arguant de tactiques déloyales et d’une forme de chantage sur des brevets essentiels et incontournables. De son côté, Ericsson a demandé l’interdiction de ventes des iPhone dans plusieurs pays dont l’Angleterre, l’Allemagne et les Etats-Unis.

Les bisbilles entre les deux firmes auront encore le temps d’empirer… ou au contraire de se solder par un nouvel accord : en effet, le procès opposant Apple à Ericsson aux Etats-Unis ne pourra pas se tenir avant le mois de juin 2023, ce qui est plus tard que ce que les avocats d’Apple espéraient (ils sont chauds !) et plus tôt que ce que voulaient les avocats d’Ericsson. Personne n’est (jamais) content en somme…