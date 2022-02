Avec iOS 15.4, il est possible de télécharger les mises à jour de son iPhone ou iPad en 4G et non plus obligatoirement en Wi-Fi. C’était déjà possible de le faire en 5G auparavant.

Les mises à jour d’iOS se téléchargent en 4G si besoin depuis iOS 15.4

La bêta 3 d’iOS 15.4, disponible depuis hier, affiche un pop-up permettant de télécharger les mises à jour en 4G. « Utiliser les données cellulaires pour le téléchargement ? Si vous vous déconnectez du réseau Wi-Fi, vous pouvez continuer le téléchargement à l’aide de vos données cellulaires. Cela engendrera un surcoût », indique Apple. La mention de « surcoût » est toutefois à relativiser, il faut comprendre par là que cela va consommer votre quota Internet.

Il est vrai qu’il faut tout de même faire attention parce que les nouvelles bêtas pèsent généralement plusieurs centaines de Mo. Il est question de plusieurs Go pour les grosses mises à jour d’iOS. Cela peut donc avoir un impact notable sur votre quota Internet mensuel. Mais en France, nous avons des forfaits avec plusieurs dizaines de Go, voire plus. En ce moment, SFR RED propose 100 Go pour 10€/mois ou 200 Go pour 12€/mois. Le téléchargement de mises à jour via une connexion cellulaire ne devrait donc pas poser beaucoup de problèmes.

Pour revenir au message d’iOS 15.4, deux options sont disponibles : « Utiliser les données cellulaires » et « Ne pas utiliser les données cellulaires ». À vous de sélectionner ce que vous préférez. Si vous choisissez la seconde option, alors le téléchargement des mises à jour d’iOS continuera de nécessiter une connexion Wi-Fi.

Il est bon de noter qu’Apple a décidé de prendre les précautions, puisque les utilisateurs devront à chaque fois valider ou non l’usage du réseau cellulaire pour télécharger une mise à jour d’iOS. On peut ainsi accepter de télécharger en 4G une mise à jour en particulier puis vouloir les autres en Wi-Fi.