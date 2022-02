Le casque VR d’Apple devrait coûter très cher si l’on en croit les quelques « fuites », sans doute dans la fourchette comprise entre 1000 et 3000 dollars (ce qui fait une assez grosse fourchette). Malgré cette tarification élevée, les analystes de TrendForce estiment qu’Apple aura obligatoirement recours à un abonnement mensuel lié afin de créer un modèle économique vraiment rentable.

« Compte tenu des exigences de performances matérielles et des marges bénéficiaires brutes, Apple ciblera probablement le marché commercial et adoptera la même stratégie de tarification que HoloLens » affirment aussi les experts de Trendforce, qui contrairement aux dernières rumeurs parient sur un accessoire uniquement destiné aux professionnels. On note toutefois que l’HoloLens est pourtant vendu sans abonnement lié, et pour tout dire, on voit mal Apple proposer la double peine, soit un prix très élevé à l’achat adossé en sus à un abonnement mensuel.

La seule société de réalité virtuelle à utiliser cette stratégie est Varjo, avec des casques vendus 3500 et 6000 dollars et un abonnement lié de plusieurs centaines de dollars à l’année. Sans surprise, les ventes de Varjo restent de l’ordre du marché d’ultra niche. Il semble franchement très peu logique qu’Apple veuille suivre une stratégie tellement élitiste qu’elle tuerait probablement dans l’oeuf toute perspective de croissance, sans compter que le grand public se désintéresserait alors totalement du casque VR d’Apple.

Les prévisions de TrendForce ne sont pas non plus très raccords avec les « fuites » qui assurent qu’Apple aurait pour objectif de vendre plusieurs millions d’exemplaires de son Apple VR dès la première année de commercialisation, sans oublier une offre de services axée sur le jeu, la communication et les médias.