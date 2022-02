Après les plaintes d’entreprises françaises et de l’association France Digitale (qui regroupe 1800 start-ups et sociétés françaises travaillant dans le secteur du numérique), l’App Tracking Transparency, le système anti-traçage (et anti publicité ciblée) mis en place dans iOS 14.5, fait de nouveau l’objet d’une procédure judiciaire. Le GESTE (qui rassemble de gros éditeurs de contenus) vient en effet de déposer une plainte contre Apple devant l’Autorité de la concurrence. Les entreprises plaignantes font partie des poids lourds des médias en France : Canal+, L’Equipe, Le Figaro et même Arte sont quelques unes des sociétés qui sont montées au créneau pour dénoncer « les effets dévastateurs de l’imposition par Apple de son mécanisme d’App Tracking Transparency (ATT) sur les éditeurs ». L’arrivée de l’ATT dans iOS 15.4 aurait ainsi généré « une forte baisse du taux de consentement de la part des utilisateurs ».

Durant ce gros coup de mou pour les éditeurs et les annonceurs qui les financent, la régie publicitaire d’Apple (sous ATT) aurait vu sa part augmenter dans des proportions très importantes. On notera que le GESTE avait déjà lancé une procédure contre Apple au mois de décembre 2021, cette fois pour se plaindre des « restrictions contractuelles excessives imposées par Apple sur son App Store ».