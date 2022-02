Le film CODA d’Apple TV+, qui nommé aux Oscars pour le meilleur film et qui est accessoirement un remake du film français La Famille Bélier, va faire son retour au cinéma, avec qui plus est des séances gratuites.

CODA s’invite dans les salles de cinéma

La nouvelle sortie au cinéma pour CODA concernera plusieurs villes aux États-Unis, ainsi qu’à Londres. Il y aura trois séances par jour entre le 25 et le 27 février avec le concept du premier arrivé, premier servi. Ceux qui veulent donc voir le film en salles devront se dépêcher. Qui plus est, des sous-titres seront disponibles pour permettre aux personnes sourdes ou malentendantes de tout comprendre à l’intrigue. Quant à la diffusion à Los Angeles, les spectateurs pourront rencontrer Siân Heder (réalisateur/scénariste) et le casting pour leur poser des questions. Il y aura également des personnes sur place pour la langue des signes.

« De temps en temps, il arrive un film qui touche une corde sensible chez les spectateurs qui célèbrent sa victoire sur l’humanité. C’est exactement ce que fait CODA. Siân, les acteurs et l’équipe de CODA ont fait un cadeau au monde entier avec ce film, et c’est avec enthousiasme que nous transmettons ce cadeau », a déclaré Matt Dentler, responsable des films chez Apple TV+.

Voici le synopsis du film qui est disponible sur Apple TV+ :