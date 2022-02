Kanye West boude Apple Music, et cela lui coûte cher. Apple était en effet prêt à mettre 100 millions de dollars sur la table pour faire la promo de Donda 2 (le dernier album de West), ce que confirme une publication Instagram partageant une conversation Messages : « De Damian. Veuillez informer Ye que la pomme ne fait plus l’accord de parrainage. » On note que Kanye West répond à ce commentaire avec un emoji roulant des yeux tout en se bidonnant, ce qui semble indiquer que la perte des 100 millions de dollars ne semble pas beaucoup l’affecter. Si l’on en croit les quelques bruits de couloir autour du « dossier », l’accord avec Apple Music incluait la production d’un clip ainsi qu’un paiement en one shot afin de sécuriser l’arrivée de l’album sur Apple Music.

Donda 2 est pour l’instant uniquement disponible sur le Stem Player (conçu par Kanye West), mais les choses devraient bientôt évoluer puisque West a lui-même admis avoir discuter avec le patron de Spotify dans un club de Stockholm. Kanye West aurait-il menti en présentant son refus d’intégrer Apple Music et d’autres plateformes de streaming comme une bataille pour de meilleurs droits pour les artistes alors que dans le même temps il semblait négocier un contrat avec Spotify ? Disons que l’on est en droit de se poser au moins la question.

Pour rappel, Donda a établi un record de streams aux US avec pas moins de 60 millions d’écoutes dès le premier jour de disponibilité sur le service.