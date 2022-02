L’iPod touch de 7e génération, à savoir le dernier modèle en date, est sorti il y a 1 000 jours. Le baladeur multimédia a vu le jour en mai 2019 et il se trouve qu’il n’y aura visiblement pas de successeur.

L’iPod touch 7G a 1 000 jours

Il s’avère que ce modèle de l’iPod touch est le produit le plus ancien encore vendu par Apple. Il est suivi par les AirPods Pro, qui sont disponibles depuis 847 jours (Apple a sorti les écouteurs en octobre 2019).

Avec l’iPod touch, nous avons le droit à un écran de 4 pouces, ce qui peut se sembler petit si on compare avec la taille des iPhone (qui peuvent grimper jusqu’à 6,7 pouces) ou des smartphones Android. Le dernier iPhone qui avait un écran de 4 pouces était l’iPhone 5S. Autant dire que cela commence à faire un petit bout de temps maintenant.

Sous le capot, le baladeur multimédia embarque la puce A10, la même que l’on retrouve dans l’iPhone 7. Il y a également la possibilité d’avoir 256 Go d’espace de stockage, une première pour ce produit. Pour le reste, on retrouve la même expérience que l’iPod touch de 6e génération. Le dernier changement majeur remonte à 2012. Il y a ensuite eu des révisions mineures en 2015 et 2019.

À quand un nouveau modèle ?

Naturellement, certaines personnes aimeraient bien un baladeur au goût du jour avec plus de puissance et un meilleur écran. Il y a des rumeurs ici et là, mais rien de concret finalement. Il semblerait bien qu’Apple ait décidé de mettre un terme à cette gamme. Pour rappel, le constructeur a abandonné ses iPod nano et iPod shuffle en juillet 2017, mais à garder l’iPod touch.