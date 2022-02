Safari perd du terrain au niveau des navigateurs Internet les plus utilisés sur ordinateur, à tel point qu’il s’apprête à perdre sa deuxième place. Les autres progressent, là où le navigateur d’Apple recule.

Safari recule par rapport aux autres navigateurs

Les données de StatCounter montrent que Chrome est le navigateur Internet le plus utilisé sur ordinateur, et de très loin même avec une part de 65,38% en janvier en 2022. Vient ensuite Safari avec une part de 9,84%. Le logiciel qui le suit de près est de Microsoft Edge avec une part de 9,54%. Il y a également Firefox avec 9,18%.

Il se trouve que Safari a reculé en l’espace d’un an. En effet, sa part de marché en janvier 2021 était de 10,38%. À l’inverse, Firefox a su progresser puisque sa part était de 8,1% un an auparavant. Et pour Microsoft Edge, ce fut 7,81%.

Si l’on se focalise uniquement sur la France, Safari est le quatrième navigateur avec une part de 10,86%. Il était à la troisième place il y a un an avec une part de 11,57%. Le scénario devrait être similaire à l’échelle mondiale dans quelques mois avec Safari qui devrait passer à la troisième, voir à la quatrième place.

Ces données montrent qu’Apple a du mal à maintenir ses utilisateurs. Il faut dire que le navigateur manque de plusieurs fonctions, dont un nombre impressionnant d’extensions. Aussi, les développeurs le critiquent et préfèrent très largement Chrome ou Firefox. Selon plusieurs d’entre eux, Safari « est le pire navigateur », au point d’être devenu « le nouvel Internet Explorer ».

Il est bon de noter un élément : Safari (sur ordinateur) est uniquement disponible sur Mac. Pour leur part, Chrome et Firefox sont disponibles sur Windows, macOS et Linux. Évidemment, cela aide. Malgré tout, Safari a reculé au fil des derniers mois. Il sera intéressant de voir si Apple proposera de vrais changements avec macOS 13.