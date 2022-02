Le Bowdoin College, une université située dans la ville de Brunswick dans le Maine aux États-Unis, annonce fournir un MacBook Pro de 13 pouces avec la puce M1, un iPad mini et un Apple Pencil à chacun de ses étudiants. Ils auront également le droit une gamme complète de logiciels spécifiques aux cours à partir de l’automne 2022.

Trois produits Apple pour les étudiants

Le coût du programme sera entièrement couvert par Bowdoin, une université d’arts libéraux. Selon l’annonce, les étudiants auront la possibilité de payer un dollar pour conserver les MacBook, iPad mini et Apple Pencil lorsqu’ils seront diplômés.

Ce n’est pas la première fois que l’université propose des produits Apple aux étudiants. Au cours de l’été 2020, ils avaient eu le droit à un iPad Pro cellulaire, un Apple Pencil et un Magic Keyboard. Ceux qui ont déjà eu un iPad Pro et un Apple Pencil n’auront le droit à un iPad mini et à un nouvel Apple Pencil, ils devront continuer d’utiliser le matériel déjà fourni. En revanche, ils pourront recevoir le MacBook Pro de 13 pouces. Quant aux nouveaux élèves, ils auront les trois produits.

« Pendant la pandémie, nous avons été les témoins directs de la puissance d’une plateforme technologique commune pour l’enseignement et l’apprentissage », a déclaré Clayton Rose, président du Bowdoin College. « Chez Apple, nous pensons que l’éducation peut être une force profonde pour l’équité, et que la bonne technologie peut améliorer et étendre l’enseignement et l’apprentissage », a indiqué Susan Prescott, vice-présidente du marketing des produits pour l’éducation et l’entreprise chez Apple.

Pour information, les frais de scolarité de l’université sont de 57 776 dollars par an.