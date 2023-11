Les écrans OLED sont déjà présents sur certains produits d’Apple, dont les iPhone et les Apple Watch. Le groupe veut maintenant les proposer sur davantage d’appareils, à savoir les MacBook et iPad. Selon ETNews, neuf nouveaux produits vont adopter ce type d’écran d’ici 2027.

Les prochains à avoir un écran OLED seront les iPad Pro de 2024, respectivement avec des tailles de 11 et 13 pouces. Apple voudrait ensuite équiper ses iPad Air et iPad mini, et ce dès 2026. Le premier garderait sa taille de 10,9, mais le second passerait de 8,3 à 8,7 pouces. Quant à 2027, Apple proposerait un écran OLED sur l’iPad Air de 12,9 pouces. Ce modèle ferait ses débuts l’an prochain, mais avec un écran LCD. Il faudrait donc attendre trois ans pour changer la technologie d’écran.

Concernant les technologies justement, Apple voudrait utiliser un écran OLED LTPO pour l’iPad Pro et un écran LTPS pour l’iPad mini et l’iPad Air, ce qui signifie que la technologie ProMotion pour le taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz continuera à être exclusive aux modèles haut de gamme. En effet, seuls les produits d’Apple avec une dalle LTPO y ont le droit (comme les derniers iPhone Pro).

En 2027, Apple passera un cap en passant l’iPad Pro à une nouvelle génération d’écran OLED avec une efficacité lumineuse améliorée via le Color Filter on Encapsulation (CoE). Cela devrait permettre à Apple de mettre en œuvre pour la première fois la technologie de caméra sous l’écran sur l’iPad.

Du côté des Mac, Apple compte proposer l’écran OLED sur le MacBook Pro. Le modèle de 16 pouces serait servi en premier, suivi du modèle 14 pouces en 2026. Le MacBook Air de 13 et 15 pouces passerait à l’OLED la même année.