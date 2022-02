Donald Trump a lancé cette semaine Truth Social, son propre réseau social, et l’application cartonne sur l’App Store, au point de dominer les téléchargements. Elle est pour l’instant uniquement disponible au téléchargement aux États-Unis et sur iOS (une version Android viendra plus tard).

Truth Social connaît un succès sur l’App Store

Selon Apptopia, une société qui analyse l’App Store d’Apple et le Play Store de Google, l’application Truth Social a été téléchargée 170 000 fois depuis son lancement sur l’App Store. Elle est première du classement des applications gratuites et dépasse ainsi TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, et bien d’autres.

Il sera intéressant de voir si l’application va réussir à maintenir sa première place pendant un moment ou s’il s’agit juste de l’effet de lancement. En ce mercredi matin, elle est toujours première sur l’App Store américain.

Truth Social est d’une certaine façon un moyen pour Donald Trump de revenir sur les réseaux sociaux. L’ancien président américain a été banni par Twitter, Facebook, Google et Snapchat dans les jours qui ont suivi l’attaque du Capitole de Washington. Avec Truth Social, lui et ses équipes contrôlent tout de A à Z.

À voir maintenant si les soutiens de Donald Trump vont le suivre sur son application et rester dessus sur le long terme. Seul l’avenir nous le dira.