L’excellente série Servant ne serait-elle qu’un vulgaire plagiat ? La première plainte de la réalisatrice Francesca Gregorini avait été rejetée par la justice en 2020, mais la seconde aura été la bonne. Les juges vont donc se pencher sur la plainte pour plagiat visant Apple et M. Night Shyamalan. Francesca Gregorini accuse la série Apple TV+ Servant d’un peu trop s’inspirer du thriller qu’elle a réalisé en 2014, La vérité sur Emanuel.

Les éléments scénaristiques du film seraient quasi identiques à ceux de la série. On retrouverait donc une famille destructurée après la perte d’un enfant ainsi qu’un transfert affectif sur une poupée sensée représenter l’enfant disparu. La copie s’étendrait aux choix de mise en scène, aux personnages principaux et bien sûr au scénario. Francesca Gregorini réclame des dommages et intérêts mais aussi l’interdiction de production de nouvelles saisons de Servant. Etant donné la « rapidité » de traitement de ce genre d’affaire par la justice américaine, Apple TV+ aura sans doute le temps de produire une 4ème (et dernière ?) saison.