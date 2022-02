Les données de ventes pour les tablettes aux États-Unis sur l’année 2021 sont maintenant connues grâce au cabinet Canalys et Apple a dominé avec son iPad. Malgré tout, le fabricant est en retrait par rapport à 2020.

Les ventes d’iPad dépassent celles des autres modèles

Apple a vendu 19,1 millions d’iPad tout au long de 2021 aux États-Unis, ce qui représente une baisse de 17,3% sur un an. Sa part de marché est maintenant de 42,1%, contre 45,8% un an plus tôt.

On retrouve ensuite Amazon à la deuxième place avec ses 10,9 millions de ventes. Lui aussi a connu une baisse par rapport de 2020, elle est de l’ordre de 7,9%. Sa part de marché est relativement stable, elle est désormais de 23,9%. Samsung arrive à la troisième place avec ses 7,9 millions de ventes. Cela représente un gain de 4,5% sur un an. Sa part de marché progresse à 17,5%.

Le reste du top 5 comprend Microsoft avec 1,8 million de ventes, en retrait de 3,5%. Lenovo le suit avec 1,3 million de ventes au total. Là encore, c’est en recul (-12,2%) par rapport à 2020.

Au total, il y a eu 45,3 millions de tablettes vendues aux États-Unis tout au long de l’année 2021. C’est en baisse de 10% sur un an, il y avait eu 50,3 millions de ventes en 2020. Doit-on comprendre que le public s’est moins intéressé aux tablettes ? Ou bien la difficulté à avoir du stock à cause de la pandémie a eu un impact sur les ventes ?