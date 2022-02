Apple propose aujourd’hui la première bande-annonce pour Pachinko, sa prochaine série qui sera racontée en trois langues : anglais, japonais et coréen. Il s’agit de la série la plus chère pour le service de streaming.

Une bande-annonce pour la série Pachinko sur Apple TV+

Remplie de thèmes universels tels que la famille, l’amour, le triomphe, le destin et la résilience, la série raconte les espoirs et les rêves d’une famille d’immigrants coréens sur quatre générations, alors qu’ils quittent leur pays dans une quête indomptable de survie et d’épanouissement. Débutant en Corée du Sud au début des années 1900, l’histoire est racontée à travers les yeux d’une matriarche, Sunja, qui triomphe contre toute attente. Cela juxtapose son histoire à celle de son petit-fils, Solomon, dans les années 1980.

L’histoire commence par un amour interdit et se transforme en une saga qui voyage entre la Corée, le Japon et l’Amérique pour raconter une histoire inoubliable de guerre et de paix, d’amour et de perte, de triomphe et de réconciliation.

Pachinko fera ses débuts sur Apple TV+ le 25 mars 2022 avec les trois premiers épisodes. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque vendredi, avec huit épisodes au total. La série est basée sur le roman à succès du même nom.