Le marché du PC aux Etats-Unis a pris cher durant le dernier trimestre de l’année 2021. Si l’on en croit les chiffres publiés par Canalys, les ventes se sont effondrées de 23,7% sur la période (tous fabricants confondus), HP ou bien encore Lenovo enregistrant un gadin brutal de -34%. La plus belle gamelle est à mettre à l’actif des Chromebook (qui sont pris en compte par Canalys), dont les ventes se sont écroulées de -73% par rapport à la même période de l’an dernier, soit un second trimestre consécutif en chute libre ! Dans ce contexte un peu compliqué, même le Mac a perdu un peu de plumes : Apple a ainsi vendu 2,8 millions de Mac aux US sur le Q4 2021, contre 2,9 millions sur le Q4 2020.

Malgré tout, et du simple fait que ses concurrent directs sont encore bien plus à la peine, la firme de Cupertino se rapproche inexorablement du podium. A peine 250 000 ventes séparent désormais Apple (4ème), de Lenovo (3ème). Apple dans le top 3 américain des ventes d’ordinateurs, c’est peut-être pour très bientôt.