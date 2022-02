Volvo a décidé d’évoluer et de proposer des iPhone et Apple Watch à 1 500 employés qui sont des mécaniciens. L’objectif du constructeur automobile est d’être plus efficace, tout particulièrement avec les clients.

Quand l’iPhone et l’Apple Watch s’invite chez Volvo

Volvo s’attend à ce que les mécaniciens utilisent l’Apple Watch dans le garage de quatre manières principales :

Le technicien reçoit une notification lorsqu’un client arrive au garage avec sa voiture.

La montre affiche le nom du client, les notes pertinentes et les détails de la voiture.

Pendant la réparation, les techniciens peuvent accéder aux informations. Une fois la réparation terminée, ils peuvent appeler directement le client pour le lui dire.

Ils peuvent également programmer et effectuer un appel de suivi ultérieur.

Jusqu’à présent, Volvo affirme que la transition du PC et du papier vers l’iPhone et l’Apple Watch a été un succès. Selon le groupe, 80% des techniciens qui utilisent le nouveau matériel ont augmenté leur taux de satisfaction auprès des clients. Il a également constaté une augmentation de 30% des appels de suivi et des courriels aux clients, et une diminution de 40% des impressions papier.

Un autre avantage touche la formation et le transport. Volvo déclare à ComputerWorld qu’il fallait auparavant jusqu’à six mois pour former les nouveaux employés aux 15 systèmes informatiques différents que la société utilisait. De plus, les techniciens devaient être mobiles pendant 40% de la journée pour être plus efficaces, se déplaçant dans l’atelier, parlant avec les clients ou se rendant dans les entrepôts pour chercher des pièces. Le fait de devoir retourner au PC pour obtenir des informations interrompait le flux de travail. Désormais, l’Apple Watch et l’iPhone sont toujours sur eux.