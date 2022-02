Guerre en Ukraine : Apple Pay et Google Pay sont suspendus en Russie

Il n’est actuellement plus possible d’utiliser Apple Pay, Google Pay ou d’autres services de paiement similaires en Russie à la suite des restrictions économiques imposées par les pays de l’Union européenne et les États-Unis en lien avec la guerre en Ukraine.

Blocage d’Apple Pay et de Google Pay en Russie

La Banque centrale de la Fédération de Russie a publié un communiqué dans lequel elle annonce que les clients de cinq grosses banques russes ne peuvent plus faire de transactions avec leurs cartes bancaires. Cela concerne les paiements par carte (dont les achats sur Internet) dans les autres pays et l’usage des services de paiement comme Apple Pay et Google Pay.

Les banques russes concernées sont VTB Group, Sovcombank, Novikombank, Promsvyazbank et Otkritie. Les clients de ces banques peuvent toujours utiliser leurs cartes bancaires en Russie, mais pas avec Apple Pay et Google Pay qui sont suspendus dans le pays.

Ces restrictions économiques sont en place à la suite des invasions de l’Ukraine par la Russie. La guerre en Ukraine en est à son deuxième jour. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a accusé l’armée russe de « bombarder des quartiers civils ». « Cela nous rappelle [l’offensive nazie] de 1941 », a-t-il dit, en évoquant au moins 137 morts et 316 blessés côté ukrainien. « Nous sommes tous ici » pour défendre l’Ukraine, a-t-il ajouté en fin de journée dans une vidéo tournée devant le bâtiment de la présidence, à Kiev.