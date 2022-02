La guerre en Ukraine est une réalité suite à l’invasion de la Russie avec de multiples attaques, ce qui a poussé Tim Cook, le patron d’Apple, à réagir. Sa réaction a eu lieu sur Twitter.

Dans son tweet en rapport avec l’Ukraine, Tim Cook indique :

I am deeply concerned with the situation in Ukraine. We’re doing all we can for our teams there and will be supporting local humanitarian efforts. I am thinking of the people who are right now in harm’s way and joining all those calling for peace.

