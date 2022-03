Un lancement de l’iPhone SE 3 pour la semaine prochaine semble se confirmer avec un nouveau film de protection de Belkin. L’accessoiriste, qu’Apple met souvent en avant sur sa boutique, suggère une arrivée dans quelques jours.

Lancement imminent pour l’iPhone SE 3

Sur Amazon au Japon, Belkin propose depuis peu un film de protection pour un « iPhone SE 3 » avec une mise en vente prévue pour le 10 mars. Il y a un décalage horaire entre les États-Unis (où se situe Apple) et le Japon. Ainsi, le 10 mars au Japon peut correspondre au 9 mars aux États-Unis selon l’heure et une keynote dans une semaine pour dévoiler le nouvel iPhone SE a déjà fait parler d’elle.

Pour le moment, il n’est pas possible d’acheter le film de protection de Belkin. Il est affiché comme étant « temporaire en rupture de stock ». Mais le stock va soudainement apparaître la semaine prochaine quand Apple devrait officialiser son nouveau téléphone.

Il est vrai qu’Apple a l’habitude de tenir ses keynotes le mardi et la rumeur voulait que ce soit le 8 mars. Apple envoie généralement ses invitations une semaine à l’avance, mais il n’y a rien eu hier. Trois scénarios sont alors possibles : la keynote aura bien lieu le 8 mars et les invitations seront envoyées aujourd’hui (il est déjà arrivé qu’Apple envoie les invitations 6 jours auparavant), elle aura lieu plus tard ou elle est annulée à cause de la guerre en Ukraine. En cas d’annulation, Apple pourrait se charger de simplement annoncer ses produits avec des communiqués de presse.