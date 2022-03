Apple a décidé de stopper la vente d’iPhone et de ses autres produits sur sa boutique en ligne en Russie. Cette décision intervient quelques jours après le début de l’invasion russe en Ukraine.

Arrêt des ventes des produits Apple en Russie

L’Apple Store en ligne en Russie affiche la mention « Actuellement indisponible » sur les pages des iPhone, iPad, Mac, ainsi que sur les pages des autres produits. Il est possible qu’Apple ait pris cette décision aussi bien à cause de l’invasion russe qu’à cause du cours du rouble qui s’effondre depuis quelques jours maintenant.

C’est aussi l’occasion de rappeler que Mykhailo Fedorov, le vice-premier ministre de l’Ukraine, a récemment rédigé une lettre à l’attention de Tim Cook lui demandant d’arrêter la vente de produits en Russie, ainsi que de couper l’App Store sur place. « Nous sommes sûrs que de telles actions motiveront les jeunes et la population active de Russie à arrêter de manière proactive cette agression militaire honteuse », avait écrit le vice-premier ministre. Pour l’heure, l’App Store russe semble toujours disponible.

La Russie connait actuellement de nombreuses sanctions économiques. Pour ce qui est des paiements, les services Apple Pay et Google Pay ne sont plus disponibles dans le pays, et ce jusqu’à nouvel ordre.

Apple pris d’autres mesures : arrêter les exportations, retirer les applications des médias russes RT et Sputnik, et couper le trafic et les accidents en temps réels dans l’applications Plans. Plus de détails dans cet article dédié.