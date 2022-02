La guerre en Ukraine continue, ce qui pousse le pays à demander à Apple d’arrêter la vente de ses produits en Russie, ainsi que de suspendre son App Store pour empêcher le téléchargement d’applications.

Pour l’Ukraine, Apple doit couper les ponts avec la Russie

Mykhailo Fedorov, le vice-premier ministre de l’Ukraine, a rédigé une lettre à l’intention de Tim Cook, le patron d’Apple, pour lui demander d’arrêter ses opérations en Russie.

Je vous lance un appel et je suis sûr que non seulement vous l’entendrez, mais que vous ferez tout votre possible pour protéger l’Ukraine, l’Europe et, enfin, le monde démocratique tout entier d’une agression autoritaire sanglante : cessez de fournir des services et des produits Apple à la Fédération de Russie, y compris en bloquant l’accès à l’App Store ! Nous sommes sûrs que de telles actions motiveront les jeunes et la population active de Russie à arrêter de manière proactive cette agression militaire honteuse.

I’ve contacted @tim_cook, Apple's CEO, to block the Apple Store for citizens of the Russian Federation, and to support the package of US government sanctions! If you agree to have the president-killer, then you will have to be satisfied with the only available site Russia 24. pic.twitter.com/b5dm78g2vS — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 25, 2022

Apple a bien une présence en Russie. Le groupe dispose de son Apple Store en ligne pour la vente des iPhone, Mac, iPad et d’autres produits, mais il n’y a pas de boutique physique. Il y a par ailleurs l’App Store pour télécharger les applications. Et récemment, Apple a ouvert un siège social en Russie. Autant dire que le timing n’est pas forcément le bon.

Une aide d’Apple pour les efforts humanitaires locaux

Tim Cook a publié hier un tweet concernant la guerre en Ukraine. Le dirigeant a notamment annoncé qu’Apple va aider les efforts humanitaires locaux. Mais il n’a pas encore réagi à la lettre du vice-premier ministre de l’Ukraine.

I am deeply concerned with the situation in Ukraine. We’re doing all we can for our teams there and will be supporting local humanitarian efforts. I am thinking of the people who are right now in harm’s way and joining all those calling for peace. — Tim Cook (@tim_cook) February 25, 2022

En l’état, rien ne change en Russie pour les produits Apple et l’App Store. En revanche, les Russes ne peuvent plus utiliser Apple Pay ni Google Pay à cause de certaines restrictions économiques.