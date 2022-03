En plus de suspendre les ventes en Russie, Apple a décidé de prendre plusieurs mesures en rapport avec les exportations, les médias locaux et son application Plans en ce qui concerne le trafic et les accidents en temps réel.

Apple arrête les exportations vers la Russie. Cela a en réalité commencé la semaine dernière, mais le fabricant le dévoile publiquement aujourd’hui. Il est également question du retrait des applications des médias russes RT et Sputnik sur l’App Store (en dehors de la Russie). Pour ce qui est de l’application Plans, le trafic et les accidents en temps réel sont coupés en Ukraine.

Voici la déclaration d’Apple concernant ses actions au sujet de la Russie :

Nous sommes profondément préoccupés par l’invasion de l’Ukraine par la Russie et nous sommes aux côtés de toutes les personnes qui souffrent de la violence. Nous soutenons les efforts humanitaires, fournissons de l’aide pour la crise des réfugiés qui se déroule actuellement, et faisons tout ce que nous pouvons pour soutenir nos équipes dans la région.

Nous avons pris un certain nombre de mesures en réponse à l’invasion. Nous avons interrompu toutes les ventes de produits en Russie. La semaine dernière, nous avons arrêté toutes les exportations vers notre canal de vente dans le pays. Apple Pay et d’autres services ont été limités. RT News et Sputnik News ne sont plus disponibles en téléchargement sur l’App Store en dehors de la Russie. Et nous avons désactivé à la fois le trafic et les incidents en direct dans Apple Plans en Ukraine, par mesure de sécurité et de précaution pour les citoyens ukrainiens.

Nous continuerons à évaluer la situation et sommes en communication avec les gouvernements concernés sur les mesures que nous prenons. Nous nous joignons à tous ceux qui, dans le monde entier, appellent à la paix.