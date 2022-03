Le plan se met en place. Si l’on en croit DigiTimes, Apple aurait choisi les principaux fournisseurs qui auront en charge l’Apple Car, un véhicule électrique qui disposerait de fonctions de conduite autonome à l’instar des Tesla. Sans trop de surprises, Foxconn mais aussi Luxshare Precision auraient en charge la production de l’Apple Car, sans doute grâce à leur expertise dans le secteur : Foxconn manufacture des châssis pour EV et développe une plateforme software dédiée tandis que Luxshare collabore avec le fabricant chinois Chery pour la production de voitures électriques.

Les deux fournisseurs ne seraient pas immédiatement impliqués dans le projet Apple Car. Dans un premier temps, le sud-coréen Hyundai et le canadien Magna seraient mieux placés pour participer à la concrétisation du projet (premier prototype ?), Foxconn n’intervenant que dans un second temps, sans doute pour la production de masse du véhicule. Apple segmenterait aussi ses fournisseurs en fonction de la zone géographique de vente de l’Apple Car. Les Apple Car vendues aux USA disposeraient ainsi de batteries produites par LG, SK On ou Samsung, tandis que les modèles destinés à la Chine auraient droit à des composants de batterie fabriqués par les chinois CATL et BYD.

Selon les rumeurs les plus récentes, l’Apple Car pourrait être dévoilée entre 2025 et 2027.