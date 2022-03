Apple prépare Mac Studio, qui serait un modèle s’ajoutant à la gamme existante des ordinateurs du fabricant. Il ferait un lien entre le Mac mini et le Mac Pro selon 9to5Mac.

Mac Studio, un nouvel ordinateur chez Apple

Ce Mac Studio, qui a pour nom de code J375, s’appuierait globalement sur le design du Mac mini, tout en ayant la puissance d’un Mac Pro. On pourrait presque parler d’un « Mac mini Pro », mais Apple ne va visiblement pas choisir ce nom.

Deux modèles seraient actuellement en développement. Le premier aurait la puce M1 Max, la même que l’on retrouve dans les MacBook Pro de 14 et 16 pouces ayant vu le jour à l’automne dernier. Le second modèle aurait une autre puce encore plus puissante que la M1 Max.

Le nom Mac Studio est en tout cas intéressant au vu de la rumeur publiée aujourd’hui concernant un nouvel écran 7K d’Apple. Son nom serait Apple Studio Display. On peut se douter que l’écran et l’ordinateur iront bien ensemble, et qu’Apple comptera faire du marketing avec les deux produits.

D’autre part, les rumeurs avaient auparavant parlé d’un nouveau Mac Pro qui serait deux fois plus petit que le modèle existant et utiliserait une puce Apple Silicon. Selon 9to5Mac, ce modèle pourrait bien être le fameux Mac Studio. Cela laisserait du temps à Apple pour proposer son « vrai » successeur au Mac Pro avec beaucoup de puissance. De plus, les rumeurs ont déjà indiqué qu’un nouveau Mac Pro avec des processeurs Intel devait voir le jour avant celui avec l’Apple Silcion.

Il n’y a pour l’instant aucune date de sortie ni de prix évoqués pour le Mac Studio.