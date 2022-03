L’ironie du sort est parfois mordante : quelques jours seulement après qu’Apple ait annoncé l’arrêt de ses activités en Russie, Counterpoint Research nous livre un état des lieux du marché mobile dans le pays tenu par Vladimir Poutine… et le constat s’avère largement favorable à l’Apple ! Sur l’année 2021, l’iPhone occupait en effet 14% en parts de marché de ventes de smartphones en Russie, soit 3 points de mieux qu’en 2020 ! Mieux encore, la forte croissance d’Apple dans le pays lui a permis de dépasser le fabricant asiatique Honor (-12 pts de Pdm !) et de s’installer à la troisième place des fabricants, derrière Xiaomi (25%) et Samsung (33%).

Si l’on ne regarde que le segment des smartphones compatibles 5G, l’iPhone était même en tête avec 28% de Pdm. Counterpoint nous informe aussi que l’iPhone réalisait à lui seul 36% du chiffre d’affaires du smartphone en Russie, et ne parlons pas des bénéfices… Oui, mais voilà, suite à son retrait, Apple ne pèsera bientôt plus rien dans le pays… qui compte à peine pour 0,9% de son chiffre d’affaires annuel !