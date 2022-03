Selon les informations de Mark Gurman, Apple a fini le développement de son nouvel écran, et ce depuis quelques mois maintenant. Le journaliste de Bloomberg pense qu’une présentation à la keynote du 8 mars est envisageable.

Un nouvel écran Apple à la keynote de mardi ?

Il y a au moins deux écrans en préparation chez Apple. Le premier doit succéder au Pro Display XDR et le second doit davantage se tourner vers le grand public avec un prix plus abordable que le Pro Display XDR. Selon Gurman, Apple avait initialement prévu de présenter un des écrans en octobre dernier, lors de l’annonce des nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces. Mais il y a eu quelques problèmes, d’où le report.

Les rumeurs font état qu’Apple profitera de sa keynote du 8 mars pour notamment annoncer un nouveau Mac mini équipé des puces M1 Pro et M1 Max. Visiblement, le nouveau Mac pourrait être accompagné par ce nouvel écran externe. Ce serait assez logique après tout, étant donné le public visé.

Il est bon de noter que le prix sera tout de même important pour beaucoup de personnes. Le Pro Display XDR coûte 5 499 euros et le modèle « plus abordable » serait environ deux fois moins cher. On serait donc sur un tarif autour de 2 749 euros.

Cette semaine, une autre rumeur a parlé d’un écran Apple Studio Display qui serait 7K et embarquerait la puce A13 pour soulager le Mac avec certaines tâches. Mais il est possible que cet écran en question soit le successeur du Pro Display XDR et non le prochain modèle abordable.