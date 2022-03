Le Mac Studio et le nouvel de 27 pouces d’Apple « sont prêts » selon Mark Gurman de Bloomberg. Le journaliste suggère qu’une présentation ce soir lors de la keynote d’Apple est une forte possibilité.

Les informations autour du Mac Studio et de l’écran (qui aurait pour nom Apple Studio Display) ont été nombreuses ces derniers jours. Le premier serait un Mac hybride, reprenant le Mac mini et le Mac Pro. Des rendus de cet ordinateur ont été publiés hier et font penser à un Mac mini qui est tout simplement plus grand.

Apple aurait deux modèles dans ses cartons. Le premier embarquerait la puce M1 Max (que l’on retrouve dans les MacBook Pro de 14 et 16 pouces) et le second aurait le droit à une puce encore plus puissante.

Concernant l’écran, il serait 7K et aurait une puce A13, la même que l’on retrouve dans les iPhone 11. Cette puce devrait soulager le Mac lors de certaines tâches. Mais à part ça, il n’y a pas plus de détail. La grande inconnue est le prix. Pour information, le Pro Display XDR existant fait 32 pouces, se veut 6K et coûte 5 499 euros.

La keynote débutera ce soir à 19 heures et sera à suivre en direct sur iPhoneAddict et notre application iAddict (Lien App Store – Gratuit). Elle devrait être l’occasion de découvrir l’iPhone SE 5G, l’iPad Air 5 et donc du nouveau pour les Mac et l’écran.