Comme souvent avant une keynote, l’Apple Store en ligne vient de fermer ses portes. Il n’est plus possible d’acheter un produit, que ce soit un iPhone, un Mac, un iPad, une Apple Watch ou même un accessoire. Il faudra attendre la fin de la conférence pour être en mesure de le faire.

L’Apple Store en ligne se coupe avant la keynote

La fermeture de l’Apple Store est un moyen de confirmer la présence de nouveaux produits à la keynote. Et pour le coup, nous devrions avoir plusieurs annonces ce soir.

Les rumeurs font état du lancement de l’iPhone SE 3. Ce modèle est attendu pour avoir le même design que le modèle existant, la puce A15 (la même que l’on retrouve dans les iPhone 13) et le support de la 5G. Il serait également question du support du MagSafe, du Ceramic Shield pour ce qui est de l’écran et d’une bien meilleure autonomie en comparaison avec le modèle existant.

Un autre produit sera l’iPad Air 5. Ce modèle aurait là aussi le même design que le modèle existant. Ses principales nouveautés seraient la puce Apple M1 (la même que dans les derniers Mac et le dernier iPad Pro), 128 Go pour le modèle de base (contre 64 Go aujourd’hui) et 8 Go de RAM. Il faut aussi s’attendre à un meilleur capteur photo frontal avec le support du système Cadre centré.

Enfin, la dernière star de la conférence sera le Mac, voire les Mac. Apple devrait annoncer le Mac Studio, un ordinateur hybride mêlant Mac mini et Mac Pro. Il devrait être accompagné par l’Apple Studio Display, un écran externe de 27 pouces qui serait 7K. D’autres annonces possibles sont un nouveau MacBook Pro de 13 pouces, un Mac mini avec les puces M1 Pro et M1 Max, et un nouvel iMac (Pro).

La keynote d’Apple débutera ce soir à 19 heures. Elle sera à suivre en direct sur iPhoneAddict depuis cette page dédiée ou via notre application iAddict (Lien App Store – Gratuit) depuis la rubrique Keynote.