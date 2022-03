Apple propose aujourd’hui la release candidate de macOS 12.3. Cette version, qui correspond à la version finale, est pour l’instant disponible auprès des développeurs. Elle arrive juste après la keynote d’Apple.

Release candidate disponible pour macOS 12.3

La principale mise à jour à retenir pour macOS 12.3 est le support de Commande universelle (Universal Control). Il suffit désormais d’un seul clavier avec souris ou trackpad pour contrôler un Mac et un iPad (sous iPadOS 15.4 au minimum), ou même plusieurs. Déplacez le curseur de votre Mac à votre iPad. Tapez du texte sur votre Mac et voyez‑le s’afficher sur votre iPad. Et vous pouvez même glisser du contenu d’un Mac à un autre.

Parmi les autres nouveautés au programme, on retrouve de nouveaux Emojis et la prise en charge de la mise à jour du firmware des AirPods lorsque les écouteurs sont connectés à un Mac. La nouvelle version déprécie également les extensions du noyau utilisées par Dropbox et Microsoft OneDrive, et retire Python 2. Apple demande désormais aux développeurs d’utiliser une alternative comme Python 3.

Si votre Mac est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs, ouvrez Préférences Système et rendez-vous dans la section Mise à jour de logiciels. Vous pourrez ainsi télécharger la release candidate de macOS 12.3.