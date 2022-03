Apple rend aujourd’hui disponible la release candidate de watchOS 8.5 sur Apple Watch et de tvOS 15.4 sur Apple TV. C’est pour l’instant disponible auprès des développeurs. La sortie fait suite à la keynote d’Apple. La sortie pour le public se fera la semaine prochaine.

Disponibilité de la release candidate de watchOS 8.5

La principale nouveauté de watchOS 8.5 est l’ajout de 37 nouveaux Emojis, que l’on retrouve aussi sur iOS 15.4, iPadOS 15.4 et macOS 12.3. Les nouveaux Emojis comprennent un visage fondant, un visage avec bouche diagonale et un visage saluant. Il y a également de nombreux nouveaux Emojis de main, dans différents tons de peau et combinaisons, y compris la poignée de main, les mains en cœur et la main avec l’index et le pouce croisés. Au niveau des Emojis pour les personnes, on retrouve une personne avec une couronne, un homme enceint et une personne enceinte. Il y a aussi un troll, un nid avec et sans œufs, une boule à facettes et une lèvre mordue.

Si vous avez le profil pour les bêtas des développeurs, ouvrez l’application Apple Watch sur l’iPhone rattaché à la montre. Rendez-vous ensuite dans l’onglet « Ma montre » puis dans Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi télécharger la release candidate de watchOS 8.5.

Même sort pour tvOS 15.4

Pour sa part, tvOS 15.4 ajoute la prise en charge des réseaux Wi-Fi captifs, ce qui signifie qu’un iPhone ou un iPad peut être utilisé pour connecter votre Apple TV à des réseaux qui nécessitent des étapes de connexion supplémentaires, comme dans les chambres d’hôtel. La mise à jour ajoute également une file d’attente directement dans le lecteur vidéo pour faciliter le passage d’un programme à l’autre. Cela vous permet de sélectionner votre file d’attente sans avoir à revenir à l’écran d’accueil.

Si votre Apple TV est configurée pour recevoir les bêtas des développeurs, naviguez dans Réglages > Système > Mises à jour logicielles. Il ne reste plus qu’à sélectionner « Mettre à jour les logiciels » pour télécharger la release candidate de tvOS 15.4.