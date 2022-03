Apple a décidé de mettre un terme à l’iMac de 27 pouces, ce modèle n’est plus proposé à la vente. Cela fait suite à la keynote de ce soir où il y a notamment eu l’annonce du Mac Studio et du Studio Display.

C’est la fin pour le grand iMac

Un coup d’œil sur l’Apple Store en ligne montre que l’iMac de 24 pouces avec la puce M1 est toujours en vente, mais le modèle de 27 pouces avec les processeurs Intel n’est plus référencé. Ceux qui veulent un modèle doivent donc se tourner vers des revendeurs comme Amazon, la Fnac, Darty, Cdiscount ou d’autres.

Étant donné le choix d’Apple, on peut imaginer que le Mac Studio et le Studio Display peuvent d’une certaine façon succéder à l’iMac de 27 pouces. Après tout, le Mac Studio est très puissant grâce à sa puce M1 Max ou M1 Ultra, et le Studio Display se veut être un écran 5K de 27 pouces. L’iMac qui n’est plus en vente était lui aussi 5K avec la même taille. Ceux qui voulaient un tout-en-un de cette taille risquent par contre d’être déçus.

Vient alors une question : Apple va-t-il proposer un successeur à l’avenir ? Pendant des années, Apple a proposé un iMac de 21,5 pouces et le fabricant a ensuite sorti un modèle de 24 pouces avec la puce M1. Peut-on s’attendre à un modèle autour de 30 pouces pour remplacer l’iMac de 27 pouces ? Seul l’avenir nous le dira.