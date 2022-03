La Belgique, la Suisse et les Pays-Bas vont enfin avoir le droit au HomePod mini puisque la date de sortie sera à la fin mars. Apple ne communique pas encore un jour précis.

Trois pays européens vont accueillir le HomePod mini

À l’instar de ce que l’on retrouve en France et dans les autres pays, le HomePod mini sera disponible en gris sidéral, en bleu, en blanc, en jaune et en orange. Au départ, l’enceinte connectée était uniquement proposée en blanc et en gris sidéral. Les nouveaux coloris sont arrivés au mois de novembre.

La disponibilité prochaine du HomePod mini en Belgique, en Suisse et aux Pays-Bas n’est pas vraiment une surprise. Apple avait déjà suggéré l’arrivée dans ces pays (et d’autres) avec la mise en place de nouvelles langues pour Siri . La mise à jour 15.2 avait notamment ajouté le néerlandais et le russe sur l’enceinte. On sentait que quelque chose se mijotait et cela se confirme aujourd’hui. Une arrivée en Suède, au Danemark et en Norvège doit également se faire, mais ce sera visiblement pour plus tard.

Le HomePod mini coûtera 109 euros en Belgique et aux Pays-Bas, soit 10 euros de plus qu’en France. Pour la Suisse, ce sera 99 francs suisses. Pour rappel, l’enceinte a fait ses débuts en 2020 avec un lancement aux États-Unis pour commencer. La France et d’autres pays ont rapidement suivi.