Fatal Fury, véritable pilier du jeu de baston dans les années 90, est désormais disponible sur nos iPhone (Lien App Store – 3,99 euros – iPhone/iPad). Une fois de plus, cette adaptation rétro-gaming nous vient tout droit de la collection AKA Neo-Geo, que SNK a décidé de sortir dans son intégralité sur iOS. Fatal Fury est sorti sur la mythique console noire de SNK durant l’année 1991, et a immédiatement été considéré comme un concurrent solide de l’incontournable Street Fighter. La version AKA reprend les graphismes du titre d’origine (un poil moins pixellisés, et encore), et propose en sus des contrôles virtuels paramétrables ainsi que la sauvegarde automatique. Pour le reste, tout est dans le jus de l’époque.



Pour rappel, la collection ACA Neo-Geo de l’App Store comprend déjà pas mal de titres, comme Samurai Shodown IV, Alpha Mission II, Metal Slug 5 ou bien encore Shock Troopers.