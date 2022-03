Une vidéo permet d’avoir un premier aperçu de l’iPhone 13 vert et de l’iPhone 13 Pro vert alpin. Apple a annoncé ces deux modèles en début de semaine lors de sa keynote.

Une vidéo pour rapidement montrer les iPhone 13 en vert

La vidéo, publiée sur Twitter, montre les nouveaux coloris. L’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini verts ont le droit à un vert riche, de type forêt, tandis que le vert alpin est plus léger et plus proche du vert minuit de l’iPhone 11 Pro.

Il sera possible de précommander dès demain l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini en vert. La précommande pour l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro vert alpin sera également pour demain. Les premières livraison auront le 18 mars prochain.

Apple a l’habitude de proposer un nouveau coloris pour ses derniers iPhone juste avant le printemps. L’année dernière, nous avions eu le droit à un iPhone 12 violet. Les années précédentes, Apple proposait généralement un modèle rouge (Product Red). Il se trouve que l’iPhone 13 a le droit au modèle rouge depuis le départ.