Le jailbreak pour iOS 15 se fait attendre et la tâche ne va pas être simple sur les appareils avec la puce A12 ou plus récente, à savoir les iPhone XS et ceux qui sont sortis depuis.

Sur Twitter, CoolStar, qui a conçu des outils de jailreak (comme Odyssey et Taurine), explique qu’Apple a opéré à des modifications pour limiter au maximum le jailbreak sur iOS 15 pour les appareils avec l’A12 ou une puce plus récente. Il ne rentre pas dans les détails, si ce n’est pour dire qu’un jailbreak pour l’iPhone XS et les modèles plus récents pourrait nécessiter d’utiliser de nouvelles failles à chaque version d’iOS. Déjà que trouver une faille n’est pas simple, imaginez maintenant le fait d’en trouver une et surtout de l’exploiter à chaque fois. Peu de personnes ont envie de le faire, préférant garder de telles failles secrètes.

« Je pense que je l’ai vu venir à un moment donné l’année dernière en travaillant sur Taurine, mais je ne m’y attendais pas si tôt. Et il semble que ce changement soit spécifiquement destiné aux jailbreaks basés sur des applications », ajoute CoolStar. Il fait référence au fait que les récents jailbreaks s’effectue en ouvrant une application directement sur l’iPhone.

I guess I kinda saw this coming at some point last year while working on Taurine but didn’t expect it so soon

And seems this change is specifically targeted towards app-based jailbreaks

— CoolStar (@CStar_OW) March 8, 2022