Bonne nouvelle pour les joueurs avec une PlayStation 4, Sony annonce aujourd’hui qu’ils peuvent avoir 3 mois offerts à Apple TV+. C’est disponible dès maintenant.

Pour avoir les 3 mois offerts à Apple TV+, vous devez avoir une PlayStation 4, un compte PlayStation Network (PSN) et un identifiant Apple. Autre nécessité : ne pas avoir déjà bénéficié de la période d’essai gratuite pour Apple TV+. Celle-ci est de 7 jours. Autant dire que l’offre pour les joueurs PlayStation est plus avantageuse.

Comment avoir Apple TV+ offert pendant 3 mois avec une PS4

Voici les étapes à suivre :

Rendez-vous sur l’application Apple TV dans la section « TV et vidéo » de votre console PS4. Téléchargez et ouvrez l’application Apple TV, puis suivez les instructions à l’écran. Connectez-vous à l’aide de votre identifiant Apple. Si vous n’en avez pas encore, créez-en un. Profitez de votre essai prolongé d’Apple TV+.

L’offre est disponible dès aujourd’hui et expirera le 22 juillet 2022. Vous avez donc encore du temps pour en profiter et ainsi découvrir les différents films, séries et autres documentaire disponible sur le service de streaming.

Pour rappel, Sony a déjà proposé une offre similaire pour les joueurs avec une PlayStation 5. Pour le coup, c’est encore plus intéressant avec 6 mois offerts au total. Après, l’abonnement passe à 4,99€/mois. Il est possible de l’annuler. C’est d’ailleurs la même chose avec la PS4.