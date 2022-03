Ce 11 mars marque le lancement des précommandes pour l’iPhone SE 3 (2022) et le coloris vert pour les iPhone 13, 13 mini, 13 Pro et 13 Pro Max. Les premières livraisons auront lieu la semaine prochaine, à savoir le 18 mars.

Apple a annoncé son nouvel iPhone SE SE en début de semaine lors d’une keynote. Visuellement parlant, le nouveau modèle est identique au précédent, qui lui-même reprenait le design général de l’iPhone 8. On retrouve toujours un écran LCD de 4,7 pouces, les bordures autour de l’écran, le bouton Home et Touch ID. Les nouveautés comprennent la présence de la puce A15 (la même que l’on retrouve dans les iPhone 13), le support de la 5G, une meilleure autonomie, 4 Go de RAM (contre 3 Go sur le modèle précédent) et un capteur photo de 12 mégapixels.

Où précommander l’iPhone SE 3 (2022)

Le nouvel iPhone SE est disponible avec les coloris minuit, lumière stellaire et rouge (Product RED). Le modèle de 64 Go coûte 529 euros, celui avec 128 Go coûte 579 euros et celui avec 256 Go est proposé pour 699 euros. Il est possible de précommander un modèle sur l’Apple Store en ligne ou chez l’un des revendeurs listés ci-dessous :

Si vous préférez passer par un opérateur, voici les liens vers chacun d’entre eux :

Précommande pour les iPhone 13 avec le coloris vert

Pour les iPhone 13, 13 mini, 13 Pro et 13 Pro Max avec le coloris vert, il n’y a pas grand-chose à dire. Ce sont exactement les mêmes téléphones annoncés par Apple en septembre dernier, mais ils ont un coloris différent. Vous pouvez commander un exemplaire sur l’Apple Store en ligne ou chez les revendeurs suivants :

Et sinon, il y a les opérateurs :