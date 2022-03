C’est un choc, et forcément l’une des grosses annonces gaming mobile de cette année : Activision vient d’annoncer que Call of Duty Warzone arriverait bien sur mobile (iOS et Android) dans des versions natives et 100% identiques aux versions consoles PC (dans la mesure des performances du mobile) ! Ce qui n’était donc qu’une rumeur il y a plus d’un an est bien devenu une réalité. Activision recrute activement pour cette version mobile AAA via Solid State Studios, Beenox, Digital Legends et Demonware, ce qui signifie que l’on est encore sans doute loin de voir un bout de gameplay.

L’annonce n’en reste pas moins fracassante et confirme que le jeu mobile est de plus en plus souvent traité comme un support de jeu comme un autre par les grands studios (exception faite de Nintendo), au grand dam de ceux qui continuent de ne voir le jeu mobile qu’au travers de mini-games apéritifs (nos articles gaming sur IA prouve pourtant que l’on a dépassé ce stade depuis longtemps).