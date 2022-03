Apple écrase (toujours) le marché du wearable, un marché qui regroupe par exemple les montres connectées ou les écouteurs (soit côté Apple l’Apple Watch, les AirPods ou bien encore les écouteurs Beats). IDC a sorti sa petite calculette pour nous livrer un classement des plus gros vendeurs de wearables en 2021, et sans aucune surprise, Apple continue de survoler le game avec près de 162 millions d’appareils livrés, ce qui correspond à une part de marché de 30,3% sur le secteur !

C’est 6,8% de mieux en volume par rapport 2020 (151 millions de livraisons), mais la part de marché est toutefois en baisse (elle était de 34,1% sur 2020). Loin derrière, très loin derrière Apple, on retrouve donc Xiaomi (54,4 millions de wearables distribués pour 10,2% de Pdm) , Samsung (48,1 millions et 9ù de Pdm), et… Huawei, qui semble particulièrement bien rebondir sur ce marché spécifique (42,7 millions de ventes pour 8% de Pdm). On notera d’ailleurs qu’au vu de la croissance de Samsung et de Huawei, Xiaomi ne devrait pas tarder à se faire dépasser. Le marché du wearable dans son ensemble a progressé de 20% l’an dernier, avec 533 millions d’appareils écoulés contre 444 millions en 2020.