Apple a fourni des iPhone 13 et 13 Pro verts à quelques sites et YouTubeurs pour qu’ils puissent réaliser des vidéos de déballage et de prise en main. Les iPhone 13 verts sont disponibles depuis 14 heures en précommande.

Les avis sur les iPhone 13 en vert

« La couleur verte de l’iPhone 13 est brillante, comme le reste des coloris, et ressemble plus à un vert de camouflage à mes yeux. Il est aussi sombre que les photos du site d’Apple, mais peut-être légèrement plus vibrant », indique ZDNet. « Comme pour les autres coloris de l’iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, le vert alpin présente une finition mate. C’est une version plus légère du vert camouflage. Je n’arrive pas à décider quelle couleur je préfère, le bleu Sierra ou le vert alpin ».

De son côté, The Verge estime que l’iPhone 13 vert et l’iPhone 13 Pro vert alpin proposent un meilleur vert que celui de Samsung avec son Galaxy S22. « Le vert de l’iPhone standard est un peu plus saturé, plus « Kelly Green » que ce à quoi je m’attendais. Il fait également ressortir le logo Apple plus que je ne l’aime. Le vert alpin est un peu plus doux et plus atténué ».

Pour Engadget, le vert de l’iPhone 11 est plus intéressant visuellement que celui des iPhone 13 et 13 Pro.

Rien ne change à part le coloris. On retrouve exactement les mêmes caractéristiques techniques que les iPhone 13 déjà commercialisés depuis septembre dernier.

Vidéos de déballage et prise en main

Où précommander l’iPhone 13 en vert

Le nouvel iPhone SE est disponible avec les coloris minuit, lumière stellaire et rouge (Product RED). Le modèle de 64 Go coûte 529 euros, celui avec 128 Go coûte 579 euros et celui avec 256 Go est proposé pour 699 euros. Il est possible de précommander un modèle sur l’Apple Store en ligne ou chez l’un des revendeurs listés ci-dessous :

Si vous préférez passer par un opérateur, voici les liens vers chacun d’entre eux :