Apple dévoile aujourd’hui le prix de réparation en ce qui concerne l’iPhone SE 3 (2022) et l’iPad Air 5. Ces deux modèles sont disponibles à la précommande (ici et là) depuis quelques heures, les premières livraisons se feront le 18 mars.

Prix pour la réparation de l’iPhone SE 3 (2022)

Pour l’iPhone SE 3 (2022), le prix de la réparation est de 357 euros. C’est plus cher que le modèle de 2020 où le prix est de 307 euros. La réparation pour le tout premier iPhone SE est également de 307 euros. À noter que cela concerne ici les dommages autres que l’écran et la batterie. Si vous avez un dégât important, alors il faudra payer ce prix. Si vous avez l’AppleCare+, ce sera 29 euros pour un dommage au niveau de l’écran ou du panneau arrière en verre, ou bien 99 euros pour un autre type de dommage.

Pour le changement de batterie, Apple demande 55 euros, à l’instar d’autres modèles (c’est 75 euros pour les iPhone les plus récents). C’est offert lorsque l’appareil est sous garantie. Et pour changer l’écran, Apple demande 171,10 euros. C’est 159 euros pour le modèle de 2020. Et étonnamment, le coût pour le tout premier modèle est de 171,10 euros. À noter que si vous avez l’assurance AppleCare+, le coût sera de 29 euros (quel que soit le modèle d’iPhone).

Prix pour la réparation de l’iPad Air 5

Du côté de l’iPad Air 5, Apple demande 481 euros pour la réparation du modèle Wi-Fi et 541 euros pour le modèle Wi-Fi + 5G. C’est 49 euros pour les personnes avec l’AppleCare+. Pour la batterie, le coût est de 109 euros. C’est offert lorsque la tablette est sous garantie ou assuré avec AppleCare+. Et pour l’écran ? Apple ne donne pas un prix, il est seulement possible de faire une demande pour avoir un devis.