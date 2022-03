Ming Chi Kuo n’était déjà plus convaincu de la disponibilité cette année de l’iPad Pro 11 pouces à écran mini-LED, mais l’analyste Ross Young (souvent très bien renseigné) pousse le palet un cran plus loin et estime désormais qu’Apple ne commercialisera sans doute pas ce modèle, la dalle mini-LED étant réservée au seul modèle 12,9 pouces. Young croit cependant probable qu’un modèle d’iPad 11 pouces Pro soit commercialisé à l’avenir, mais sans précision sur la date.

Pour l’analyste, Apple réserverait donc le mini-LED pour des dalles de plus grande taille, comme celle du prochain iMac 5K 120 Hz (et bien sûr aussi pour le prochain iPad 12,9 pouces), un modèle qui serait aussi équipé du HDMI 2.1. Du reste, il est tout à fait possible que les contraintes de la supply chain sur ces nouvelles dalles obligent Apple à prendre certaines décisions drastiques afin de gérer au mieux son stock de composants. Sans dalle mini-LED en revanche, l’écart de specs entre l’iPad Pro 11 pouces et l’iPad Air 11 pouces se réduira vraiment à peu de choses.