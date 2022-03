Apple propose aujourd’hui la mis à jour 15.4 pour ses HomePod et HomePod mini. Il s’agit de la quatrième mise à jour « majeure » pour les enceintes connectées, bien que les nouveautés soient en réalité légères.

Détails de la mise à jour 15.4 pour le HomePod

La mise à jour 15.4 permet de connecter le HomePod à des réseaux Wi-Fi qui nécessitent des étapes de connexion supplémentaires, par exemple ceux fournis par les hôtels ou les dortoirs. Elle ajoute aussi la prise en charge de la reconnaissance vocale Siri en néerlandais (Belgique, Pays-Bas) et en français (Belgique). Cette mise à jour comprend par ailleurs des améliorations des performances et de la stabilité.

C’est l’occasion de rappeler qu’Apple mettra en vente le HomePod mini en Belgique, en Suisse et aux Pays-Bas à la fin du mois de mars. Le groupe n’a pas encore communiqué une date de sortie précise. En revanche, les prix sont connus : 109 euros en Belgique et aux Pays-Bas, et 99 francs suisses en Suisse.

Pour mettre à jour votre HomePod vers la version 15.4, ouvrez l’application Maison, sélectionnez Domicile puis allez dans Réglages des domiciles > Mise à jour logicielle. Il ne vous reste plus qu’à installer la nouvelle version. Sinon, la mise à jour s’installera automatiquement d’ici les prochains jours.