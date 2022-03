Apple propose une application Android qui a pour nom Migrer vers iOS, et Google va proposer la même chose mais pour faire exactement l’inverse. Elle sera disponible sur iOS pour permettre aux utilisateurs voulant abandonner l’iPhone pour un smartphone Android de facilement transférer les données.

Un support pour les photos iCloud avec le transfert vers Android

Cette application a déjà fait parler d’elle. L’année dernière, nous avons appris qu’elle permettra un transfert entre un iPhone et un smartphone Android grâce au Wi-Fi ou un câble. Ce sera nettement plus simple que la méthode actuelle consistant à passer par Google Drive pour faire l’équivalent d’une sauvegarde. Les utilisateurs pourront ainsi facilement transférer les contacts, les messages et les applications (tant qu’il existe un équivalent sur le Play Store). Et comme nous pouvons le voir, tout cela concerne le contenu local.

Aujourd’hui, 9to5Google a fouillé dans l’application Data Restore Tool de Google et a remarqué plusieurs éléments en rapport avec le transfert depuis iOS. Il est notamment question d’iCloud et du transfert de la bibliothèque iCloud vers Google Photos.

Il est déjà possible de transférer sa bibliothèque iCloud vers Google Photos grâce à un outil lancé l’année dernière par Apple. Mais plusieurs jours sont nécessaires pour que le transfert se fasse. Google a-t-il trouvé une méthode pour que le processus soit plus rapide ? Ou faudra-t-il encore attendre quelques jours ? La réponse n’est pas connue pour l’instant.

Il n’y a pas encore de date pour la disponibilité de l’application de Google pour faciliter le transfert d’iOS vers Android.