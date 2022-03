Les iPhone sont premiers des ventes à l’échelle mondiale si l’on prend en compte tous les smartphones 5G, ce qui aide d’ailleurs le marché à dépasser les ventes de mobiles 4G.

Apple domine les ventes de smartphones 5G

Selon le cabinet Counterpoint Research, 37% des smartphones 5G vendus dans le monde au mois de janvier étaient des iPhone. Cela fut possible grâce aux ventes des iPhone 12 et surtout des iPhone 13, ces modèles étant disponibles depuis quelques mois maintenant. L’iPhone SE 3 supporte lui aussi la 5G, mais ce modèle sera seulement disponible à partir de demain.

Samsung est à la deuxième place avec 12% des ventes de smartphones 5G. Le reste du top 5 se suit avec Xiaomi et Vivo qui ont chacun représenté 11% des ventes et Oppo qui a eu une part de 10%. Les autres constructeurs sont regroupés dans les 19% restants.

Toujours selon Counterpoint Research, les smartphones supportant la 5G ont représente 51% des ventes en janvier. La demande est donc supérieure à celle des smartphones 4G. Il faut dire que beaucoup de smartphones Android (qu’importe les prix) supportent la 5G et Apple s’y est mis depuis 2020 avec l’iPhone 12. Cela aide naturellement au niveau des ventes.

La Chine, l’Amérique du Nord et l’Europe de l’Ouest ont été les principaux moteurs de cette croissance. La Chine a le taux de pénétration de la 5G le plus élevé au monde, soit 84% en janvier. La pénétration des smartphones 5G pour l’Amérique du Nord et l’Europe de l’Ouest a atteint respectivement 73% et 76%. Apple domine l’Amérique du Nord et l’Europe de l’Ouest avec respectivement une part des ventes de plus de 50% et 30%.