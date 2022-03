L’iPhone SE (3) a reçu un accueil plutôt mitigé depuis sa présentation : puissant et 5G mais doté d’un écran tout aussi dépassé que son design, le nouveau SE plaira surtout aux habitués de l’écosystème iOS qui ne veulent pas mettre plus de 600 euros dans un smartphone.

Pour autant, et si l’on en croit les analystes Sean Lin et Luke Lin de Digitimes Research, Apple pourrait vendre pas moins de 30 millions d’iPhone SE (3) en 2022, une nette progression par rapport aux 25 millions d’unités des deux années précédentes. Apple écoulerait ainsi 5 millions de SE sur le premier trimestre 2022, 11 millions sur le second trimestre, et encore 14 millions sur le troisième trimestre (année fiscale prise en compte donc).

Les analystes de DigiTimes Research estiment en outre que l’iPhone SE (3) devrait aider à booster la pénétration des mobiles 5G là où ces mobiles sont encore peu ou moyennement représentés.